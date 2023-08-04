Школьник из Калмыкии Наран Сангаджиев стал лауреатом третьей степени всероссийского конкурса «Литературная вахта памяти»

Мероприятие было посвящено 80-летию «Битвы за Кавказ». Как нам стало известно, в творческом состязании участвовала около 120 ребят из тридцати регионов России и Белоруссии. Ученик Яшкульской школы им. гвардии майора Санала Санчирова отличился в номинации «Публицистика». Он представил работу «Версты рядовых войны». Рассказал о доблестном пути 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии и о подвиге Героя Советского Союза Эрдни Деликова.

Фото: Администрация Яшкульского РМО