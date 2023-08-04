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7 августа, 09:36
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Школьник из Калмыкии Наран Сангаджиев стал лауреатом третьей степени всероссийского конкурса «Литературная вахта памяти»

Школьник из Калмыкии Наран Сангаджиев стал лауреатом третьей степени всероссийского конкурса «Литературная вахта памяти»

Мероприятие было посвящено 80-летию «Битвы за Кавказ». Как нам стало известно, в творческом состязании участвовала около 120 ребят из тридцати регионов России и Белоруссии. Ученик Яшкульской школы им. гвардии майора Санала Санчирова отличился в номинации «Публицистика». Он представил работу «Версты рядовых войны». Рассказал о доблестном пути 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии и о подвиге Героя Советского Союза Эрдни Деликова.

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Фото: Администрация Яшкульского РМО

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