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31 октября, 11:11
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«Семейная осень» подарена бабушкам и дедушкам

«Семейная осень» подарена бабушкам и дедушкам

В обновленном сквере имени А.С. Пушкина приятно собираться вместе, чтобы отметить праздник, встретить друзей, посмотреть выступление творческих коллективов.

Концерт «Семейная осень» состоялся на День бабушек и дедушек в сквере Пушкина. Собравшиеся тепло приветствовали тандем Сумьяна Лиджанова и Светланы Когаевой. Знатоки калмыцкого фольклора, обычаев и традиций исполнили популярные народные песни, прочитали отрывки из Джангара и русских былин.

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А воспитанники вокальной студии «Карамельки» и солистка студии "21 век" Диана Айдаралиева подарили присутствующим свои концертные номера.

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