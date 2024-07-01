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3 июля, 08:19
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Сегодня жители Калмыкии могут принять участие в акции «Стимул мечты -это сам ты!»

Сегодня жители Калмыкии могут принять участие в акции «Стимул мечты -это сам ты!»

Она направлена на популяризацию здорового образа жизни и приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным оборотом.

Все желающие могут написать рассказ или снять видеоролик, в котором призывают к отказу от употребления или распространения наркотических средств и предложить позитивную альтернативу, а также описать собственный стимул жизни.

Лучшие работы определят до 30 октября.

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