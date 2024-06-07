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10 июня, 08:58
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Сегодня жители Калмыкии могут почтить память героев Великой Отечественной войны с помощью онлайн-акции Свеча памяти

Сегодня жители Калмыкии могут почтить память героев Великой Отечественной войны с помощью онлайн-акции Свеча памяти

На платформе деньпамяти.рф каждый может зажечь виртуальную свечу, а также посмотреть видеоинтервью участников тех событий. Свои истории расскажут фронтовики, блокадники, труженики тыла и узники концлагерей.

В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли более 500 тысяч виртуальных свечей и пожертвовали около полутора миллионов рублей на помощь ветеранам.

Зажечь свечу и внести свой вклад в помощь ветеранам можно до 22 июня.

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