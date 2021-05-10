Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

1 609 одиннадцатиклассников Калмыкии, как и их сверстники по всей стране, приступают к главному экзамену пока еще школьной жизни. Два дня ребята будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. На выполнение заданий отведено три с половиной часа. Организовано 17 аудиторий на базе учебных заведений. Также предусмотрено 5 пунктов на дому.

Завтра проверять знания великого и могучего – выпускникам предстоит только на 9 площадках в школах. Русский язык – в нынешнем году единственный обязательный. Базовый уровень математики отменили, а вот профильный – только для тех, кому предмет нужен в ВУЗах. О ЕГЭ подробнее – расскажем в 14.30.