  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 июня, 10:01
НовостиОбразование

Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

1 609 одиннадцатиклассников Калмыкии, как и их сверстники по всей стране, приступают к главному экзамену пока еще школьной жизни. Два дня ребята будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. На выполнение заданий отведено три с половиной часа. Организовано 17 аудиторий на базе учебных заведений. Также предусмотрено 5 пунктов на дому.

Завтра проверять знания великого и могучего – выпускникам предстоит только на 9 площадках в школах. Русский язык – в нынешнем году единственный обязательный. Базовый уровень математики отменили, а вот профильный – только для тех, кому предмет нужен в ВУЗах. О ЕГЭ подробнее – расскажем в 14.30.

 

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия