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31 мая, 10:02
НовостиОбразование

Сегодня выпускники одиннадцатых классов Калмыкии сдают ЕГЭ по выбору

Сегодня выпускники одиннадцатых классов Калмыкии сдают ЕГЭ по выбору

 Первыми по расписанию география, литература, химия. Из обязательных предметов: русский язык - 3 и 4 июня. Всего к проверке знаний в республике приступят свыше полутора тысяч выпускников. Организованы 17 пунктов проведения. В каждом обеспечат медицинское сопровождение, бесперебойную подачу электроэнергии и работу систем связи и видеонаблюдения.

Выпускники будут рассажены по всем правилам безопасности в период пандемии. Напомним, тем, кто не планирует поступать в ВУЗ, предстоит сдать только выпускные экзамены по русскому языку и математике.

 

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