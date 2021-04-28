Сегодня выпускники одиннадцатых классов Калмыкии сдают ЕГЭ по выбору

Первыми по расписанию география, литература, химия. Из обязательных предметов: русский язык - 3 и 4 июня. Всего к проверке знаний в республике приступят свыше полутора тысяч выпускников. Организованы 17 пунктов проведения. В каждом обеспечат медицинское сопровождение, бесперебойную подачу электроэнергии и работу систем связи и видеонаблюдения.

Выпускники будут рассажены по всем правилам безопасности в период пандемии. Напомним, тем, кто не планирует поступать в ВУЗ, предстоит сдать только выпускные экзамены по русскому языку и математике.