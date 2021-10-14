Сегодня второй день соревнований по художественной гимнастике
На базе Ойрат-арены проходит Первенство республики «Маленькая фея». В нем участвует более 150 спортсменок. Традиционно, это представители городов ЮФО - Волгограда, Краснодара, Астрахани. Впервые Элиста встречает гимнасток из Якутска.
По итогам трёхдневного турнира будут сформированы сборные, которые представят регионы уже на первенстве страны. О предварительных результатах первого дня рассказала главный тренер сборной Калмыкии Людмила Гальченко.
Подписывайтесь на нас в Facebook!