Сегодня вступает в силу закон о дополнительной защите персональных данных

С этого момента не допускается получение согласия на распространения личной информации граждан «по умолчанию». А при заполнении анкеты на использование общедоступных данных, таких, например, как фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес, электронная почта, человек сам будет решать, что из нее может использоваться публично, а что останется приватным.

Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. А вот молчание или бездействие не будет считаться согласием на обработку персональных данных.