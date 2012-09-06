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1 марта, 13:23
Новости

Сегодня вступает в силу закон о дополнительной защите персональных данных

Сегодня вступает в силу закон о дополнительной защите персональных данных

 С этого момента не допускается получение согласия на распространения личной информации граждан «по умолчанию». А при заполнении анкеты на использование общедоступных данных, таких, например, как фамилия, имя, отчество, номер телефона, адрес, электронная почта, человек сам будет решать, что из нее может использоваться публично, а что останется приватным.

Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. А вот молчание или бездействие не будет считаться согласием на обработку персональных данных.  

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