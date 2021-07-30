Сегодня Всемирный день туризма

Поздравления принимают все, кто, так или иначе, связан с этой индустрией. В период пандемии россияне предпочитают заграничным курортам регионы страны – им есть, что показать, и чем гордиться.

Калмыкия давно вошла в маршруты путешественников. Эта сфера успешно развивается в гостеприимной республике. Так, появился интернет-портал «ТОДО-медиа» о культуре и жизни степного края. Организаторы решили пойти дальше и запустили «Лекторий ТОДО». На первом занятии побывала наш корреспондент Белг Манцаева.

«Важно понимать, что только мы и никто другой способны сохранить свою собственную культуру».

С этих слов началась первая лекция в Национальной библиотеке. Она была посвящена гостеприимству степняков. Спикером выступил директор Центра по развитию калмыцкого языка Геннадий Корнеев. Он рассказал об интересных фактах из прошлого, например, как в старину с большим уважением, радушно встречали всех на пороге своего дома. Поведал об укладе жизни, который формировался веками. А также рассказал, какие существовали нравы и правила культурного поведения, которые на сегодняшний день несколько подзабыты. По словам основателя интернет-портала «ТОДО медиа» Герел Эрендженовой, такие занятия - это очередная попытка в удобном и понятном формате просветить современную молодежь, желающую узнать больше о традициях народа, о которых непросто найти информацию. Лекции позволяют задать все интересующие вопросы.

Занятия планируют проводить раз в две недели. Трансляции мероприятий будут проходить в инстаграм-аккаунте организатора. Позже – публиковаться видеозаписи и конспекты лекций.

За время лекций, знания молодежи заметно пополнятся. Параллельно ребята познакомятся с историческими данными и этнографическими исследованиями.