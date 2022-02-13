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21 марта, 09:49
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Сегодня Всемирный день поэзии

Сегодня Всемирный день поэзии

Поэзия объединяет народы и культуру, это язык, который понятен жителю любого уголка мира. С самых древних времен люди выражали свои чувства и мысли стихами и поэмами, и эти мысли находили свой отклик в сердцах тысяч и миллионов других людей.

В преддверии праздника, в Национальной библиотеке имени А.М. Амур-Санана прошел литературный вечер «Красота, живущая в стихах».

Его участниками стали студенты-первокурсники КалмГУ.  В их исполнении на разных языках прозвучали стихотворения  И. Гёте, Мацуо Басё, Ай Цина, Какиномото-но Хитомаро, Омар Хайяма, У. Йейтса.

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