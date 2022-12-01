Сегодня – Всемирный день охраны труда

Охрана труда-это важная составляющая любого производства. Министерство социального развития, труда и занятости РК проводит системную работу в этом аспекте, в том числе традиционные конкурсы по определению лучших организаций по состоянию охраны труда и лучших профильных специалистов в этом сегменте.



В эти дни ведомство завершает подведение итогов второго этапа конкурса по лучшим специалистам, а в сентябре будут названы победители конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций.



Фото: Вице-премьер – министра социального развития, труда и занятости РК Марина Ользятиева