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29 октября, 10:07
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня – Всемирный день борьбы с инсультом

Сегодня – Всемирный день борьбы с инсультом

 Этот недуг остаётся одной из главных причин инвалидности и смерти на планете. В Калмыкии смертность от этой болезни весьма высока – в прошлом году, от инсульта погибло 135 человек, в 2019 – 89 человек. Инсульт не щадит никого ни мужчин, ни женщин, ни молодых людей, говорят калмыцкие врачи.

Однако, если вовремя обратиться за помощью к врачам – высоки шансы минимизировать ущерб и значительно уменьшить возможность летального исхода.

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