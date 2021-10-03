Сегодня – Всемирный день борьбы с инсультом

Этот недуг остаётся одной из главных причин инвалидности и смерти на планете. В Калмыкии смертность от этой болезни весьма высока – в прошлом году, от инсульта погибло 135 человек, в 2019 – 89 человек. Инсульт не щадит никого ни мужчин, ни женщин, ни молодых людей, говорят калмыцкие врачи.

Однако, если вовремя обратиться за помощью к врачам – высоки шансы минимизировать ущерб и значительно уменьшить возможность летального исхода.