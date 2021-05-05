Сегодня - Всемирный день без табака

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в год от болезней, вызванных курением умирает 5 миллионов человек. Мероприятия, направленные на борьбу с этим злом, приносят свои результаты, количество зависимых от никотина как в стране, так и в республике идет на убыль.

«Но это не повод для спокойствия» - говорят специалисты. Свои тематические доклады они представили на республиканской конференции. «Табак вызывает более 20 видов рака» - это данные врачей. Это ли не повод задуматься тем, кто не пренебрегает вредной привычкой.