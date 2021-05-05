  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 мая, 21:21
НовостиЗдравоохранение

Сегодня - Всемирный день без табака

По статистике Всемирной организации здравоохранения, в год от болезней, вызванных курением умирает 5 миллионов человек. Мероприятия, направленные на борьбу с этим злом, приносят свои результаты, количество зависимых от никотина как в стране, так и в республике идет на убыль.

«Но это не повод для спокойствия» - говорят специалисты. Свои тематические доклады они представили на республиканской конференции. «Табак вызывает более 20 видов рака» - это данные врачей. Это ли не повод задуматься тем, кто не пренебрегает вредной привычкой.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия