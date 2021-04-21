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21 мая, 10:05
НовостиМолодёжная политика

Сегодня возвращаются победители и призеры Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

Сегодня возвращаются победители и призеры Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»

В Нижнем Новгороде завершился Фестиваль творческой молодежи. Он прошел в рамках Года науки и технологий. 

 Делегация Калмыкии приняла участие в таких направлениях, как «Танцевальное», «Вокальное», «Театральное», «Инструментальное» искусство, «Журналистика». 

 Так, Народный ансамбль песни и танца Калмыцкого госуниверситета «Бумбин Орн» занял 3 призовых места среди коллективов и солистов. 

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