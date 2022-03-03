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2 апреля, 11:14
НовостиСобытие

Сегодня во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма

Сегодня во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма

Именно она, наш общий ключ к пониманию этих особенных, необычных, часто очень талантливых людей. Они смотрят на мир и воспринимают его иначе, чем мы.

 Статистика показывает, что численность таких особенных детей по всему миру увеличивается. Под эгидой ООН в этот день обычно проводится ряд мероприятий, призванных обратить внимание на эту важную социальную тему. Пройдут они и в Элисте.

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