Сегодня во Владимире завершается Неделя калмыцкой культуры

Она проходит в рамках проекта «Владимир интернациональный». Его реализует с 2013 года областная библиотека для детей и юношества.

Жители области смогли познакомиться с литературой, древней историей и достопримечательностями Калмыкии, а также традициями нашего народа. Подробности у нашего корреспондента Бадмы Харлуевой.

Неделя калмыцкой культуры, которую проводит Владимирская областная библиотека для детей и юношества называлась «Путешествие в край лотоса». Она стартовала 21 марта. Каждый день её был посвящен одной теме. Наши владимирские коллеги сделали эти кадры во время познавательного часа, который назывался «Белый месяц», вот так проходило знакомство калмыцкими народными праздниками. Свою республику представляли студенты из Калмыкии ,которые учатся здесь. В этом им помогали редактор газеты «Хальмг унн» Евгений Бембеев и сотрудница Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана Альмина Сангаджиева. Песни в исполнении студентки Эвелины Валетовой очень понравились зрителям, даже несмотря на то, что они не знали языка.

И каждый из гостей этого познавательного часа получил калмыцкий белг, в котором обязательно должны быть борцоки.

Ветеран воинской службы майор Валерий Эренценович Кирьянов, который живет во Владимире считает, что такие мероприятия нужны для современной молодежи, которая таким образом расширяет свои знания о культурном наследии народов России.

Один день этой недели был посвящен калмыцкой литературе и вызвал большой интерес у юных владимирцев. После него директор Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана Надежда Каншаева, которая внимательно следит за ходом недели, так как в ней принимает участие и их сотрудница Альмина Сангаджинва, вышла на связь с Владимиром. Светлана Шашилова куратор проекта «Владимир интернациональный» считает, что им повезло, что юбилей Давида Кугультинова празднуется именно в это время, так как он расширил горизонты недели калмыцкой культуры.

Вот так во Владимире проходит воспитание культуры межнационального общения. А юные владимирцы познакомились с историей, культурой, народными традициями калмыцкого народа