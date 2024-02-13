Сегодня вечером в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова состоится второй показ театрально-музыкального шоу «Дурн и точка».

В день всех влюбленных зрители увидели несколько историй о людях, у которых свои проблемы и заботы, но всех их объединяет одно общее чувство-любовь. Концерт принёс зрителям смех и улыбки, но в то же время заставил задуматься о чём-то действительно важном. Как рассказал в интервью артист Очир Эрднеев, суть спектакля заложена в названии.