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15 февраля, 08:49
Новости

Сегодня вечером в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова состоится второй показ театрально-музыкального шоу «Дурн и точка».

Сегодня вечером в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова состоится второй показ театрально-музыкального шоу «Дурн и точка».
В день всех влюбленных зрители увидели несколько историй о людях, у которых свои проблемы и заботы, но всех их объединяет одно общее чувство-любовь. Концерт принёс зрителям смех и улыбки, но в то же время заставил задуматься о чём-то действительно важном. Как рассказал в интервью артист Очир Эрднеев, суть спектакля заложена в названии.

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