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16 августа, 10:57
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Сегодня в Улан – Удэ Депутат Государственной Думы от Калмыкии Бадма Башанкаев участвует в качестве эксперта на Байкальском медицинском молодежном форуме

Сегодня в Улан – Удэ Депутат Государственной Думы от Калмыкии Бадма Башанкаев участвует в качестве эксперта на Байкальском медицинском молодежном форуме

Он открывается сегодня. На Всероссийское мероприятие традиционно прибудут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кемерово, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска. В этом году форум с участием молодых врачей и медсестер проходит под новым девизом «Жить и работать в Бурятии».

Глава думского комитета охраны здоровья проведет на пленарном заседании занятие по тактическое медицине, где передаст практический опыт и знания. Форум в Улан – Удэ продлится до 18 августа.

Фото: Минздрав Бурятии

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