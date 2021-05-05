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15 июня, 09:00
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Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу XXV международный экономический форум

Сегодня в Санкт-Петербурге начинает работу XXV международный экономический форум

В нем примет участие и делегация Калмыкии. По словам организаторов, основные темы - вопросы глобальной и российской экономики, социальное направление и развитие технологий. Делегацию от республики возглавит руководитель региона Бату Хасиков.

В рамках мероприятия Калмыкия планирует заключить соглашение с корпорацией «Туризм. РФ». Ожидается, что это поможет развить в регионе инфраструктуру для путешествий и отдыха. А в конечном итоге увеличит не только количество, но и качество туристов, и поспособствует развитию экономики. Кроме того, Калмыкия вошла в пятерку субъектов, которые разместятся в выставочном павильоне Ростуризма. Участникам форума представят национальные блюда и познакомят с культурой республики.

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