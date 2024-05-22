Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры

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Праздник приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности. В Элисте в строящемся храме Святой Софии пройдет Богослужение, приуроченное к этому празднику.

А завтра в Парке Победы состоится концерт, на котором выступят Государственный хор им. Анатолия Цебекова, который исполнит «Гимн Кириллу и Мефодию» и артисты Русского театра республики.