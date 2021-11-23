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22 декабря, 13:11
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Сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День энергетика

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник – День энергетика

В самый короткий световой день. Сегодня слова благодарности в свой адрес получают сотрудники теплоэлектроцентралей, гидрогенерирующих компаний, атомных станций, инженеры, монтажники, ремонтники, обслуживающий и вспомогательный персонал. К ним присоединяются преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений, жители населенных пунктов, для которых производство энергии является градообразующей отраслью.

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил энергетиков в своем Instagram-аккаунте: "Во многом именно от вашей деятельности зависит развитие социальной инфраструктуры, реализация экономического потенциала нашей республики и повышение качества жизни земляков. Спасибо за ваш кропотливый труд. Убежден, что он заслуживает особого уважения и признательности."

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