Сегодня в России - День самозанятых

Такая дата появилась в календаре в 2018 году после подписания закона о специальном налоговом режиме. В Калмыкии такой формат ведения бизнеса привлекает все большее количество людей. Это позволяет не только работать на себя легально, но и, наравне с предпринимателями малого и среднего бизнеса, пользоваться мерами государственной поддержки. Чаще всего речь идет о сфере услуг - мастерах маникюра и педикюра, репетиторах, перевозке пассажиров и грузов.