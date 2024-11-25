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27 ноября, 07:06
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Сегодня в России - День самозанятых

Такая дата появилась в календаре в 2018 году после подписания закона о специальном налоговом режиме. В Калмыкии такой формат ведения бизнеса привлекает все большее количество людей. Это позволяет не только работать на себя легально, но и, наравне с предпринимателями малого и среднего бизнеса, пользоваться мерами государственной поддержки. Чаще всего речь идет о сфере услуг - мастерах маникюра и педикюра, репетиторах, перевозке пассажиров и грузов.

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