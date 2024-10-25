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27 октября, 10:15
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Сегодня в России день работников автотранспорта

Сегодня в России день работников автотранспорта

Его отмечают более 40 лет. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтников, инженерно-технических специалистов, руководителей профильных предприятий. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело невозможна повседневная жизнь города и его жителей. Поздравляем всех работников отрасли в Калмыкии, а особенно транспортный отдел ГТРК Калмыкия. Они с нами в любую погоду. И днем и ночью, путеводители в командировках. Берегите себя.

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