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15 апреля, 09:07
НовостиТуризм

Сегодня в рейс из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту отправится туристический поезд

Сегодня в рейс из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту отправится туристический поезд

Его запустили Российские железные дороги. Второй совершит свое путешествие 22 апреля. Маршрут поезда круговой.

За четыре дня туристы посетят донскую и столицу Калмыкии, а после снова вернутся в Москву. В каждом из городов предусмотрена длительная стоянка для того, чтобы гости познакомились с местными достопримечательностями. В Элисте они узнают о традициях буддизма, увидят один из крупнейших буддийских храмов в Европе - "Золотую обитель Будды Шакьямуни".

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