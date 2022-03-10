Сегодня в рейс из Москвы в Ростов-на-Дону и Элисту отправится туристический поезд

Его запустили Российские железные дороги. Второй совершит свое путешествие 22 апреля. Маршрут поезда круговой.

За четыре дня туристы посетят донскую и столицу Калмыкии, а после снова вернутся в Москву. В каждом из городов предусмотрена длительная стоянка для того, чтобы гости познакомились с местными достопримечательностями. В Элисте они узнают о традициях буддизма, увидят один из крупнейших буддийских храмов в Европе - "Золотую обитель Будды Шакьямуни".