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1 сентября, 10:12
НовостиМолодёжная политика

Сегодня в прямом эфире состоится трансляция встречи Президента со школьниками

Сегодня в прямом эфире состоится трансляция встречи Президента со школьниками

Пройдет она в детском центре «Океан» в рамках просветительского марафона «Новое Знание». В числе тех, кому выпала возможность пообщаться Владимиром Путиным - победители олимпиад и конкурсов. А уже второго сентября, в формате открытого урока ребятам проведёт лекцию Председатель Правительства России Михаил Мишустин. За 4 дня участники в формате коротких видеороликов подготовят свой путеводитель по научным открытиям 21 века.

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