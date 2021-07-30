Сегодня в прямом эфире состоится трансляция встречи Президента со школьниками

Пройдет она в детском центре «Океан» в рамках просветительского марафона «Новое Знание». В числе тех, кому выпала возможность пообщаться Владимиром Путиным - победители олимпиад и конкурсов. А уже второго сентября, в формате открытого урока ребятам проведёт лекцию Председатель Правительства России Михаил Мишустин. За 4 дня участники в формате коротких видеороликов подготовят свой путеводитель по научным открытиям 21 века.