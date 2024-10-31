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2 ноября, 13:42
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Сегодня в прокуратуре РК обсудили долги по зарплате

Сегодня в прокуратуре РК обсудили долги по зарплате

Под председательством первого заместителя прокурора республики Александра Мухаева состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

На заседании была обсуждена ситуация в двух организациях в связи с задолженностью по заработной плате в размере 3,5 млн рублей.

По итогам обсуждения выработаны конкретные предложения по повышению эффективности и совершенствования работы на данном направлении.

Следует отметить, деятельность межведомственной рабочей группы рассматривается как способ обеспечения законности в сфере оплаты труда. К примеру, по результатам организационных мер, принятых на совещаниях, в текущем году ликвидирована задолженность порядка 18,8 млн рублей, восстановлены права 321 работника.

Погашение задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях региона находится на особом контроле прокуратуры республики.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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