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11 июня, 07:23
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Сегодня в Приютненском районе пройдет расширенный прием граждан – ветеранов СВО и членов семей погибших

Сегодня в Приютненском районе пройдет расширенный прием граждан – ветеранов СВО и членов семей погибших

Его проведут специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России. Напомню, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках принятого в прошлом году законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей.

Речь идет в том числе о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца и реализации социальных гарантий.

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