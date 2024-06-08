Сегодня в Приютненском районе пройдет расширенный прием граждан – ветеранов СВО и членов семей погибших

Его проведут специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России. Напомню, «Правовую помощь СВОим» оказывают в рамках принятого в прошлом году законопроекта о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей.

Речь идет в том числе о получении денежного довольствия и отдельных выплат, предоставлении льгот, социальных гарантий и компенсаций, а также об оформлении статуса добровольца и реализации социальных гарантий.