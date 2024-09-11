Сегодня в поселке Комсомольский состоится праздник «День национального костюма».
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Ежегодно его отмечают во вторую субботу сентября. В программе мероприятия – дефиле, концертная программа. Праздник направлен на популяризацию калмыцких традиций и культуры.
А накануне в Лаганском районе для дошкольников организовали яркое и познавательное мероприятие. Ребят познакомили с историей калмыцкого костюма, вышивкой и орнаментами, которые используются для украшения одежды, головных уборов.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия