13 сентября, 12:02
 26 °C
100,39
91,11
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 сентября, 08:35
НовостиСобытие

Сегодня в поселке Комсомольский состоится праздник «День национального костюма».

Сегодня в поселке Комсомольский состоится праздник «День национального костюма».

Ежегодно его отмечают во вторую субботу сентября. В программе мероприятия – дефиле, концертная программа. Праздник направлен на популяризацию калмыцких традиций и культуры.

А накануне в Лаганском районе для дошкольников организовали яркое и познавательное мероприятие. Ребят познакомили с историей калмыцкого костюма, вышивкой и орнаментами, которые используются для украшения одежды, головных уборов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия