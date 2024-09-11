Сегодня в поселке Комсомольский состоится праздник «День национального костюма».

Ежегодно его отмечают во вторую субботу сентября. В программе мероприятия – дефиле, концертная программа. Праздник направлен на популяризацию калмыцких традиций и культуры.

А накануне в Лаганском районе для дошкольников организовали яркое и познавательное мероприятие. Ребят познакомили с историей калмыцкого костюма, вышивкой и орнаментами, которые используются для украшения одежды, головных уборов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия