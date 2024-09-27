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28 сентября, 07:25
НовостиСобытие

Сегодня в поселке Цаган-Нур состоится фестиваль «Кони эпоса».

Сегодня в поселке Цаган-Нур состоится фестиваль «Кони эпоса».

Сельчане станут участниками большого спортивного праздника. В программе - состязания по национальной борьбе, конной стрельбе из лука, метанию аркана. Каждого победителя ждет денежное вознаграждение. Многие приехали из соседних сел, чтобы только посмотреть на борьбу на лошадях.

Призы и подарки получат и отличившиеся в конкурсе на лучшую презентацию калмыцкого костюма и викторине на знание эпоса «Джангар». Гостей праздника ждет концертная программа и угощения блюдами калмыцкой кухни.

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