Сегодня в поселке Цаган-Нур состоится фестиваль «Кони эпоса».

Сельчане станут участниками большого спортивного праздника. В программе - состязания по национальной борьбе, конной стрельбе из лука, метанию аркана. Каждого победителя ждет денежное вознаграждение. Многие приехали из соседних сел, чтобы только посмотреть на борьбу на лошадях.

Призы и подарки получат и отличившиеся в конкурсе на лучшую презентацию калмыцкого костюма и викторине на знание эпоса «Джангар». Гостей праздника ждет концертная программа и угощения блюдами калмыцкой кухни.