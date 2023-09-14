Сегодня в полночь завершается голосование за участников 11 телевизионного конкурса «Теегин айс»

Он посвящен памяти калмыцкого композитора, Героя Калмыкии Аркадия Манджиева. В состав жюри вошли известные артисты, сотрудники министерств, а также ГТРК «Калмыкия». Они уже определили имена лучших исполнителей по 3-м номинациям.

Напомним, каждый зритель имеет право проголосовать только за одного участника. Набравший наибольшее количество голосов станет обладателем приза зрительских симпатий.