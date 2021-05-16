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11 июня, 11:36
НовостиОбщество

Сегодня в парке Дружба проходят финальные репетиции празднования Дня России

Сегодня в парке Дружба проходят финальные репетиции празднования Дня России

Уже завтра здесь развернётся целая ярмарка по продаже кулинарных и кондитерских изысков, напитков и зона-барбекю. А в 11 часов на главной площади состоится  I  Городской фестиваль «Дети Калмыкии».

 Вечером жителей и гостей столицы ожидает праздничный концерт с участием артистов из других регионов. В списке гостей - Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Ставропольский Казачий ансамбль «Вольная степь» и солисты этно-группы из Якутии «Айархаан».

 

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