Сегодня в парке Дружба проходят финальные репетиции празднования Дня России

Уже завтра здесь развернётся целая ярмарка по продаже кулинарных и кондитерских изысков, напитков и зона-барбекю. А в 11 часов на главной площади состоится I Городской фестиваль «Дети Калмыкии».

Вечером жителей и гостей столицы ожидает праздничный концерт с участием артистов из других регионов. В списке гостей - Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Ставропольский Казачий ансамбль «Вольная степь» и солисты этно-группы из Якутии «Айархаан».