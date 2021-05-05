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24 мая, 21:51
НовостиСпорт

Сегодня в Ойрат-арене стартовали соревнования Первенства России по вольной борьбе

В них принимают участие лучшие спортсмены из 45 регионов страны. Всего более 550 юных атлетов. Победители войдут в национальную сборную России. Калмыкию представляют 23 борца. Сегодня они выступали в весовых категориях до 35,38 и 41 килограмма. Арсланг Дживлеевв финале завоевал серебро.Главный судья соревнований Алексей Базулин и Олимпийский чемпион Денис Царгуш отметили профессиональную подготовку участников и организацию турнира.

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