Сегодня в Ойрат-арене стартовали соревнования Первенства России по вольной борьбе

В них принимают участие лучшие спортсмены из 45 регионов страны. Всего более 550 юных атлетов. Победители войдут в национальную сборную России. Калмыкию представляют 23 борца. Сегодня они выступали в весовых категориях до 35,38 и 41 килограмма. Арсланг Дживлеевв финале завоевал серебро.Главный судья соревнований Алексей Базулин и Олимпийский чемпион Денис Царгуш отметили профессиональную подготовку участников и организацию турнира.