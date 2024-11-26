Сегодня в Ойрат-Арене стартовал студенческий форум "Лидеры КалмГУ - будущее Калмыкии"

Участников форума поздравили и.о. первого заместителя Председателя Правительства РК Эрдни Церенов, председатель комитета по делам молодёжи и спорта администрации Элисты Владимир Цагалаев, руководитель фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" по РК Очир Халгаев, и.о. руководителя Агентства по делам молодежи РК Камиль Маркеев, председатель отделения «Движение первых» РК Саглара Анханова.

Калмыцкий государственный университет входит в топ ста ведущих вузов России. В составе университета - 9 факультетов, институт и 2 колледжа. Здесь обучается более 9000 человек.

Образовательный процесс реализуется по 190 специальностям высшего образования, 19 специальностям аспирантуры, 10 специальностям среднего профессионального образования. Главной миссией КалмГУ по-прежнему остается изучение и развитие собственного региона. Ведь университет является основной кузницей кадров Калмыкии.