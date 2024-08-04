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6 августа, 07:03
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Сегодня в надзорных органах Калмыкии состоится Всероссийский день приема предпринимателей

Сегодня в надзорных органах Калмыкии состоится Всероссийский день приема предпринимателей

На их вопросы ответят прокурор Республики Виталий Семенченко, а также бизнес – омбудсмен Оксана Эрдни-Горяева. Речь пойдет о защите их законных прав и интересов. В Элисте прием пройдет в республиканской прокуратуре, а в районах – в территориальных ведомствах.

Как сообщила пресс – служба надзорного ведомства, его сотрудники максимально оперативно отреагируют на нарушение прав представителей бизнес – сообщества.

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