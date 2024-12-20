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22 декабря, 10:07
НовостиСобытиеОбщество

Сегодня в Национальном центре «Россия» объявят новую молодежную столицу страны.

Сегодня в Национальном центре «Россия» объявят новую молодежную столицу страны.

Народное голосование, которое запустила Росмолодежь, проходило на портале Госуслуги. В пятерку финалистов, а их определило экспертное жюри, вошли города Пермь, Омск, Новый Уренгой, Томск и Хабаровск. Город – победитель получает право на проведение у себя проектов Росмолодежи, методическую и экспертную поддержку для реализации инициатив. Города – финалисты прошли несколько этапов конкурса, среди которых инспекционные выезды в территории в формате онлайн – шоу. Их также оценит жюри в общем рейтинге городов, претендующих на статус молодежной столицы. Он присуждается на 1 год и открывает новые возможности для развития молодежной политики и дает приоритетное право на проведение крупных мероприятий. В завершающемся году титул принадлежит Нижнему Новгороду. Номинацию «Молодежная столица страны» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» профильное ведомство проводит второй год подряд.

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