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3 ноября, 09:04
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Сегодня в Национальной библиотеке Амур-Санана состоится открытие Межрегиональной художественной выставки Арт-экспресс "Мы вместе"

Сегодня в Национальной библиотеке Амур-Санана состоится открытие Межрегиональной художественной выставки Арт-экспресс "Мы вместе"

Это творческое мероприятие соберет многочисленные работы по живописи, скульптуре и графики. Организатором выступил известный художник Калмыкии Сергей Ользятиев, который также представит публике многие свои работы.

Произведения мастера находятся в частных коллекциях в России и за рубежом, а также в Национальном музее имени Пальмова. В работе выставки примут участие гости из разных городов страны: Норильска, Пятигорска, Ессентуков и Сочи.

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