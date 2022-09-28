Сегодня в Национальной библиотеке Амур-Санана состоится открытие Межрегиональной художественной выставки Арт-экспресс "Мы вместе"

Это творческое мероприятие соберет многочисленные работы по живописи, скульптуре и графики. Организатором выступил известный художник Калмыкии Сергей Ользятиев, который также представит публике многие свои работы.



Произведения мастера находятся в частных коллекциях в России и за рубежом, а также в Национальном музее имени Пальмова. В работе выставки примут участие гости из разных городов страны: Норильска, Пятигорска, Ессентуков и Сочи.