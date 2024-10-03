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5 октября, 08:22
НовостиСобытие

Сегодня в Москве проходит съезд цифровых волонтеров.

Сегодня в Москве проходит съезд цифровых волонтеров.

В нем принимают участие более двухсот делегатов. Калмыкию представляют Альмина и Эвина Егоровы. Как цифровое волонтерство способствует карьерному росту и открывает большие возможности, тема выступления регионального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Алексея Этеева.

В Калмыкии команда цифровых волонтеров на постоянной основе помогает в подготовке к мероприятиям, проводит круглые столы и объединяет молодежь и старшее поколение.

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