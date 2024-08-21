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23 августа, 08:12
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Сегодня в Калмыкии завершается оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт»

Сегодня в Калмыкии завершается оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт»

Госавтоинспекция напоминает, мопеды, скутеры и мотоциклы являются одними из самых популярных развлечений, особенно в подростково-молодежной среде. Однако некоторые любители активного отдыха зачастую недооценивают возможные риски для своей жизни и здоровья.

На территории республики проходят рейды, направленные на информирование любителей мотоциклов о правилах поведения на дорогах и использования защитной экипировки.

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