Сегодня в Калмыкии завершается оперативно-профилактическое мероприятие «Мототранспорт»
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Госавтоинспекция напоминает, мопеды, скутеры и мотоциклы являются одними из самых популярных развлечений, особенно в подростково-молодежной среде. Однако некоторые любители активного отдыха зачастую недооценивают возможные риски для своей жизни и здоровья.
На территории республики проходят рейды, направленные на информирование любителей мотоциклов о правилах поведения на дорогах и использования защитной экипировки.