Сегодня в Калмыкии – выходной

Жители региона празднуют – День республики. 5 июля 1920 года – принята Декларация прав трудового калмыцкого народа. Ее текст утвержден на первом общекалмыцком съезде советов, который состоялся поселке Чилгир.

От этого дня ведёт свой отсчёт государственность маленького кочевого народа. После многовековой истории разрозненности на территории России калмыки документально зафиксировали своё право на суверенитет и государственность. Решение о праздновании этого дня приняли депутаты Народного Хурала на сессии в 2019 году, проголосовав за соответствующий Закон.

А инициировал утвердить 5 июля ежегодным праздником Глава Калмыкии Бату Хасиков.