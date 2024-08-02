Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, стартует неделя профилактики сердечно -сосудистых заболеваний

К числу самых неблагоприятных рисков относят - наследственный фактор, а также курение, злоупотребление алкоголем, низкую физическую активность, ожирение и сахарный диабет. Так исторически сложилось, что основной рацион питания у калмыков – это мясо и молочные продукты.

Как считают специалисты, излишнее употребление такой жирной и тяжёлой пищи может спровоцировать это заболевание. А потому врачи рекомендуют сбалансированное питание с добавлением овощей, фруктов, зелени. И всё это работает в комплексе со здоровым образом жизни.