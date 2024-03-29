Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране стартовал весенний призыв

В соответствии с Указом Президента он продлится до середины июля. Калмыкия направит на срочную службу около 300 молодых людей. Как пояснил военный комиссар республики Андрей Сарангов, по новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

При этом срочники не будут привлекаться к участию в спецоперации. Их также не направят служить в пункты дислокации подразделений в новых регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Все 14 призывных муниципальных комиссий и одна субъекта продолжают работу по мобилизации, а отправлять новобранцев со сборных пунктов начнут с 15 апреля.