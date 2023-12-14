18 декабря, 14:13
 2 °C
98,42
89,7
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 декабря, 08:20
НовостиСобытие

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, отмечают День работников органов ЗАГСа

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, отмечают День работников органов ЗАГСа

Исторически в Калмыцкой степи записью актов гражданского состояния занимался отдел Внутреннего управления Калмыцкого исполкома Совета депутатов под руководством Араши Чапчаева.

Он располагался в доме Калмыцкого народа на Облупинской площади Астрахани. В мае 1928 г. центр Калмыцкой автономной области был переведён в Элисту. Спустя год, в 1929 г. в калмыцкой столице было образовано бюро ЗАГСа.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия