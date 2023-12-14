Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране, отмечают День работников органов ЗАГСа

Исторически в Калмыцкой степи записью актов гражданского состояния занимался отдел Внутреннего управления Калмыцкого исполкома Совета депутатов под руководством Араши Чапчаева.

Он располагался в доме Калмыцкого народа на Облупинской площади Астрахани. В мае 1928 г. центр Калмыцкой автономной области был переведён в Элисту. Спустя год, в 1929 г. в калмыцкой столице было образовано бюро ЗАГСа.