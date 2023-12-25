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27 декабря, 08:55
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Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране отмечается День спасателя

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране отмечается День спасателя

Это один из основных профессиональных праздников МЧС России. Более девяноста лет специалисты по гражданской обороне стоят на защите благополучия государства, граждан и объектов экономики. Сегодня сотрудники ведомства выполняют одну из важнейших задач, обеспечивая безопасность, защищая жизни людей.

Это и аварийно-спасательные работы, и борьба с пожарами, наводнениями, оказание гуманитарной помощи в новых регионах и приграничных субъектах.

Видео: МЧС России

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