Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране отмечается День спасателя

Это один из основных профессиональных праздников МЧС России. Более девяноста лет специалисты по гражданской обороне стоят на защите благополучия государства, граждан и объектов экономики. Сегодня сотрудники ведомства выполняют одну из важнейших задач, обеспечивая безопасность, защищая жизни людей.

Это и аварийно-спасательные работы, и борьба с пожарами, наводнениями, оказание гуманитарной помощи в новых регионах и приграничных субъектах.

Видео: МЧС России