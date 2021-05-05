Сегодня в Калмыкии – День траура

Приспущены флаги, отменены массовые культурно-развлекательные мероприятия.Республика простилась с Героем Калмыкии, композитором Аркадием Манджиевым. В последний путь его провожали из Калмгосфилармонии, где он служил в последнее время.

Попрощаться со своим кумиром жители республики шли нескончаемым потоком.В церемонии принял участие глава региона Бату Хасиков. Он сообщил, что Калмгосфилармония будет носить имя Аркадия Манджиева. А перед зданием будет установлен памятник маэстро. Бадма Харлуева продолжит.