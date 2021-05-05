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18 мая, 18:08
НовостиКультура

Сегодня в Калмыкии – День траура

Приспущены флаги, отменены массовые культурно-развлекательные мероприятия.Республика простилась с Героем Калмыкии, композитором Аркадием Манджиевым. В последний путь его провожали из Калмгосфилармонии, где он служил в последнее время.

Попрощаться со своим кумиром жители республики шли нескончаемым потоком.В церемонии принял участие  глава региона Бату Хасиков. Он сообщил, что Калмгосфилармония будет носить имя Аркадия Манджиева. А перед зданием будет установлен памятник маэстро. Бадма Харлуева продолжит. 

 

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