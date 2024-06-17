Сегодня в Калмыцком госуниверситете стартует приемная кампания, как и по всей стране

Впервые объявлен набор на такие профили бакалавриата как: «Буддология», «Восточные языки», «Начальное и дефектологическое образование» и ряд магистерских программ.

В 2024-м поступать по отдельной квоте без экзаменов могут: Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества. А также дети участников СВО, погибших, получивших увечье или заболевание при исполнении обязанностей военной службы.

Об этом более подробно расскажем в 14.30.