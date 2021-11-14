Сегодня в Калмыцком Государственном Университете прошло заседание Попечительского Совета института Конфуция и представителей Университета Внутренней Монголии

Сформированная модель взаимодействия между Калмыцким государственным университетом и ВУЗами партнерами Китайской народной республики базируется на таких основах, как уважение интересов друг друга, ответственный совместный подход к решению самых актуальных задач развития научно-образовательного сотрудничества между странами.

К слову, вчера Президент Владимир Путин и руководитель КНР Си Цзиньпин провели онлайн-переговоры о расширении сотрудничества. Символично, что заседание попечительского совета институтов Конфуция провели сегодня. В своем выступлении ректор КалмГУ Бадма Салаев обратился к словам Владимира Путина, который сообщил, что прямое общение с китайским коллегой позволяет «основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».