Сегодня в КалмГУ стартует новые проект «День муниципалитета»

Студенты будут знакомиться с каждым районом республики, с его социально-экономическим положением, историей становления, узнают о знаменитых уроженцах того или иного РМО, которые внесли вклад в развитие Калмыкии.

Первым станет Яшкульский район. Свыше 400 его уроженцев получают высшее образование в стенах ВУЗа.

Свои вопросы учащиеся смогут задать главам РМО, СМО, учителям, аграриям, а также выпускникам КалмГУ, которые сейчас трудятся в родных местах. Подобные встречи планируют проводить раз в квартал. Следующая состоится уже в феврале.