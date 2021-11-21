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21 декабря, 11:12
НовостиМолодёжная политика

Сегодня в КалмГУ стартует новые проект «День муниципалитета»

Сегодня в КалмГУ стартует новые проект «День муниципалитета»

Студенты будут знакомиться с каждым районом республики, с его социально-экономическим положением, историей становления, узнают о знаменитых уроженцах того или иного РМО, которые внесли вклад в развитие Калмыкии.

Первым станет Яшкульский район. Свыше 400 его уроженцев получают высшее образование в стенах ВУЗа.

Свои вопросы учащиеся смогут задать главам РМО, СМО, учителям, аграриям, а также выпускникам КалмГУ, которые сейчас трудятся в родных местах. Подобные встречи планируют проводить раз в квартал. Следующая состоится уже в феврале.

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