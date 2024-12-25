Сегодня в Элисте состоялось заседание Оперативного штаба по профилактике правонарушений.

На заседании присутствовали руководители подразделений МВД, представители региональных управлений ФСБ, Росгвардии, МЧС.

Участники рассмотрели вопросы готовности правоохранительных органов к обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения на территории республики новогодних и рождественских праздников, а также мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Подразделения органов внутренних дел Калмыкии переведены на усиленный вариант несения службы. Предусмотрено увеличение нарядов полиции, задействованных в обеспечении правопорядка на улицах и в иных общественных местах.

Посты и маршруты патрулирования сотрудников МВД максимально приблизятся к местам массового отдыха жителей, в том числе к паркам, площадям, зданиям, где будут проводиться праздничные и религиозные мероприятия.

Фото: МВД Калмыкия