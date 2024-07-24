Сегодня в Элисте состоится открытие Мемориальной доски в память о защитника Брестской крепости Николае Санджиеве

После нескольких дней ожесточенных оборонительных боев группа под командованием политрука Санджиева прорвалась через линию окружения у Кобрино и соединившись с другими советскими частями вышла к своим.

12 июля 1941 года Николай Санджиев получил тяжелое ранение и после продолжительного лечения вернулся в Калмыкию. Вместе со своим народом прошел все тяжести депортации и в 1957 году вернулся на Родину, возглавив овцесовхоз "Буратинский".