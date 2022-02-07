11 марта, 08:07
 -3 °C
132,96
120,38
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 марта, 10:09
НовостиКультура

Сегодня в Элисте состоится бенефис солисток государственного театра танца «Ойраты» Гиляны Сангаевой и Татьяны Даваевой

Сегодня в Элисте состоится бенефис солисток государственного театра танца «Ойраты» Гиляны Сангаевой и Татьяны Даваевой

Выступления заслуженных артисток Калмыкии украшают многие программы, с которыми коллектив гастролирует по стране и за ее пределами.

Репертуар театра – эта настоящая энциклопедия танцевального искусства калмыков. «Танец журавлей», «Танец Белой Тары», «Танец Зеленой Тары» - номера из Золотого фонда калмыцкой хореографии. Их зрители увидят сегодня в исполнении любимых артистов на главной сцене столицы.

О способах приобретения билетов указано на официальном аккаунте коллектива. Их можно приобрести и по "Пушкинской карте".

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия