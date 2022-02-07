Сегодня в Элисте состоится бенефис солисток государственного театра танца «Ойраты» Гиляны Сангаевой и Татьяны Даваевой

Выступления заслуженных артисток Калмыкии украшают многие программы, с которыми коллектив гастролирует по стране и за ее пределами.

Репертуар театра – эта настоящая энциклопедия танцевального искусства калмыков. «Танец журавлей», «Танец Белой Тары», «Танец Зеленой Тары» - номера из Золотого фонда калмыцкой хореографии. Их зрители увидят сегодня в исполнении любимых артистов на главной сцене столицы.

О способах приобретения билетов указано на официальном аккаунте коллектива. Их можно приобрести и по "Пушкинской карте".