Сегодня в Элисте состоится бенефис солисток государственного театра танца «Ойраты» Гиляны Сангаевой и Татьяны Даваевой
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Выступления заслуженных артисток Калмыкии украшают многие программы, с которыми коллектив гастролирует по стране и за ее пределами.
Репертуар театра – эта настоящая энциклопедия танцевального искусства калмыков. «Танец журавлей», «Танец Белой Тары», «Танец Зеленой Тары» - номера из Золотого фонда калмыцкой хореографии. Их зрители увидят сегодня в исполнении любимых артистов на главной сцене столицы.
О способах приобретения билетов указано на официальном аккаунте коллектива. Их можно приобрести и по "Пушкинской карте".